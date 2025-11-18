サッカーのドイツ・ブンデスリーガに属するチーム「FCバイエルン・ミュンヘン」は、ドイツのみならず、世界中で人気かつ強豪チームの1つ。特にサッカーが詳しくなくても、バイエルン・ミュンヘンは聞いたことがあるだろう。そのFCバイエルン・ミュンヘンの本拠地は、ドイツ南部の都市ミュンヘン。その郊外に、ホームスタジアム「アリアンツ・アレーナ」がある。アリアンツ・アレーナの最寄り駅は、地下鉄U6線の「Frottmaning」（フ