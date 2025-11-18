日本航空（JAL）は、「JALunLun ブラックフライデー2025」の一環で、JAL国際線特典航空券を対象としたタイムセールをを11月18日から30日まで実施する。片道あたりの必要マイル数は以下の通り。左からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。基本マイル数で予約できる便が対象で、搭乗期間は11月19日から2026年2月28日まで、一部期間は対象外となる。路線ごと