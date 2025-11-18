強い寒気の影響で、北日本の日本海側では大雪になっています。引き続き、車の運転などは十分注意が必要です。日本付近の上空には、この冬一番の強い寒気が流れ込み、各地で今シーズン一番の寒さとなりました。北日本の日本海側では断続的に雪が降っていて、青森ではこの冬初めて雪が積もり、6センチの積雪を記録しました。酸ヶ湯では、統計開始以来、最も早く、積雪が1メートルに達し、最深積雪は1メートル4センチとなりました。ま