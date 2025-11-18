「大相撲九州場所・１０日目」（１８日、福岡国際センター）東三段目７３枚目の光武蔵（武蔵川）が安強羅（安治川）を寄り倒し、４勝１敗と勝ち越した。安強羅は３勝２敗。立ち合いもろ手で突き放すがまわしを許し、がっぷり四つとなった。相手の投げをこらえながら体を寄せ、土俵際でもつれるように寄り倒した。「勝てて良かった。うれしいです」と笑顔を見せた。今年初場所で初土俵を踏み、今場所からまげを結う。「立ち