国内ヒップホップシーンが盛り上がり続ける中、若手批評家の中村拓哉＝写真＝が『日本語ラップ繰り返し首を縦に振ること』（書肆侃侃（しょしかんかん）房）を刊行した。日本語でラップすることの意義や、ヒップホップ音楽の魅力に迫った一冊だ。ヒップホップは１９７０年代前半、治安悪化や貧困問題を抱えた米ニューヨークの黒人らのコミュニティーで誕生し、世界的な文化となった。日本でも多くのアーティストが表現してき