合宿地のオーストリアから帰国し、取材に応じるスノーボード女子の村瀬心椛＝18日、羽田空港スノーボード女子ビッグエアで3月の世界選手権覇者の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が18日、合宿地のオーストリアから羽田空港に帰国して取材に応じ、遠征中に女子で世界初となる横4回転半の超大技を成功させ「昨年の練習では顎が血だらけになりながら、全然立てなかった。一番最初にやりたい思いが強かったのですごくうれしい」と喜びを