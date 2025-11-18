俳優の斎藤工（４４）と夏木マリ（７３）が１８日、都内でＮＴＴグループ初の音響ブランド「ｎｗｍ（ヌーム）」の耳をふさがないイヤホン「耳スピ」新ＣＭ＆新色発表会に参加した。夏木はクールなアップヘアとゴールドのラメワンピースで登場。斎藤は「かっこよすぎますマリさん！」と絶賛した。斎藤も紫色の派手な装いだったが、「なんでこんなかっこいいんですか、かっこよすぎて俺が地味に見える」と笑わせた。夏木は「こう