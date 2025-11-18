広島県を中心に養殖のカキが死ぬ被害が相次いでいる問題で、政府が対応に乗り出します。鈴木農水相：どんな手法が広島にとって最も希望を見いだせるのか対応させていただきたい。鈴木農水相は、広島県では水揚げが始まったばかりだとしたうえで、東広島市や呉市では6割から9割が死んでいるとの報告例があるほか、水揚げ前の岡山県や兵庫県などでも、一部で被害が確認されていると明らかにしました。19日に広島県の現場を視察して養