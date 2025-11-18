今月10日に元乃木坂46の能條愛未（31）と婚約を発表した中村橋之助（29）が18日、東京・浅草寺で、「新春浅草歌舞伎」（1月2〜26日、東京・浅草公会堂）の制作会見に出席した。橋之助は婚約発表の反響について「たくさんの方からお祝いメッセージをいただいきました。（尾上）松也お兄さんにごはんに連れて行っていただき、お祝いをいただきました」と話した。さらに「（能條と）おそろいのスニーカーだと思ったら、お兄さんが『見