日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）はこのほど、１６日に大阪・堺市内で実施したプロテスト（女子）の合格者を発表した。以下の２名でともにＣ級（４回戦。受験者２名）。▽フェザー級北村光稀（ＡＢＣ）▽ライト級曹晨晨（井岡弘樹）