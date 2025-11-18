東京六大学野球リーグの立大は１８日、今年度の卒業生の進路を公開した。硬式野球継続は明治安田に入社する今春リーグ戦の３冠王で侍ジャパン大学日本代表の山形球道外野手（興南）ら８人となっている。進路は下記の通り。新天地での活躍に期待だ。【投手】大越怜（東筑）ＲＫＢ毎日放送小畠一心（智弁学園）◎非公開折笠利矩（日大二）三井不動産リアルティ加門虎太朗（神戸国際大付）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券高橋