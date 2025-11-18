ヒマラヤ山脈東部における、インドプレートの低角度沈み込みや主ヒマラヤ断層のスロープ状構造、ほぼ南北方向の水平圧縮地震応力場の分布モデル。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月18日】ヒマラヤ山脈はいかに隆起を続け、その東部地域ではなぜ強い地震が頻発するのか。中国のチームによる最新研究が、ヒマラヤ山脈東端部の地震活動を左右する重要な制御メカニズムを初めて明らかにし、世界の典型的な造山帯における地震リス