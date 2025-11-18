女優の大友花恋（26）が18日、自身のインスタグラムを更新。制服ショットを公開し、反響を集めた。現在、フジテレビ系ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（火曜後11・00）に出演している大友。「今夜は娘の命第7話。新堂家、どんどんどろどろしてきました、、、。」と伝えた。そして、作中の制服ショットをアップ。「あと何回制服を着られるのでしょう。皆さんが許してくれるうちは、呑気に粘ります。笑」と