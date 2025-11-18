UCC上島珈琲から、｢旅するコーヒーマリアージュ｣セットの第11弾が2025年11月10日(月)より発売されました。ドリップポッド公式オンラインストアにて、150セット限定での予約販売です。2種類のコーヒーと2種類のケーキで楽しむ｢旅するコーヒーマリアージュ｣セットは、プレゼントとしてもおすすめです。実際に飲んでみた感想も交えながら紹介していくので、参考にしていただけ