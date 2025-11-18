「フライングボディアタック。」【写真】子猫が、母猫にフライングボディアタック！こんなポストをされたのは猫写真家 沖 昌之(MASAYUKI OKI)（@okirakuoki）さん。まるで格闘ゲームのワンシーンのように、空中で飛びかかる子猫の決定的瞬間を捉えた1枚です。母猫をめがけて“空を舞う”ような姿に、「可愛い」「完全に技を繰り出してる」「この構図最高！」とSNSでは大きな話題となりました。「まさに必殺技の発動瞬間！」「ジャ