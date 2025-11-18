佐賀県警唐津署は18日、東松浦郡在住の40代男性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、約773万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、8月中旬、被害者が、SNS上で知り合った日本人女性を名乗る人物と別のSNSでやりとりするようになった。そ人物から「副業でネットショップを経営している」「簡単に金もうけができる」「ネットショップを経営するには専用アプリをインストールする必要が