＜CMEグループ・ツアー選手権事前情報◇17日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米国女子ツアーは今週20日から、いよいよシーズン最終戦を迎える。先週終了時点のポイントランキング60位までの選手が出場するエリートフィールドには、総額1100万ドル（約17億円）の賞金がかけられる。【写真】年間アワードで日本勢がドレス姿を披露！ 腕には“勝者の証”も…日本勢はポイントランク2位で、先週ルーキー・オブ・