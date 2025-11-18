吉田優利が自身のインスタグラムを更新。今シーズンの米国女子ツアーを終えた感想を英語と日本語で投稿した。【写真】ご機嫌な笑顔から真剣な眼差しまで、2025年のスナップを一挙公開【本人のInstagramより】最初に英語で「LPGAツアーに心から感謝します。2025シーズンが終了しました」「すべてが思い通りにはいきませんでしたが、とても楽しく充実した1年でした。来年、またみんなに会えるのが待ちきれません！」と思いをストレー