声優の礒部花凜が、自身のXを更新。21日発売の『週刊ビッグコミック スピリッツ』52号の表紙＆巻頭グラビアに登場することを告知し、グラビア写真を投稿した。【写真】紐が細い！美ボディ丸見え礒部花凜の水着グラビア投稿した写真では、白シャツを脱ぎ、紐が細めな水着姿を披露。スレンダーボディの礒部を見ることができる。礒部は「初登場で表紙担当させていただけるなんて本当に嬉しすぎる〜〜〜！デジタル写真集も併せ