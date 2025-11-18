日本サッカーの歴史が動いた。10月14日に行われた親善試合で、サッカー王国ブラジルを相手に、2ｰ0のビハインドから歴史的初勝利をあげた日本代表。後半に3点を挙げた大逆転劇は、この日キャプテンを務めた南野拓実（30）のゴールから始まった。森保ジャパンで最多となる26得点（18日現在）の南野に、ブラジル戦の勝利の裏側や26年北中米ワールドカップへの思いをシドニー五輪マラソン金メダリストの高橋尚子さんが聞いた。【写真を