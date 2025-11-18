斎藤工（44）夏木マリ（73）が18日、都内で、nwm（ヌーム）のオープンイヤー型デバイス「耳スピ」新CM＆新色発表会に出席した。斎藤は夏木について「舞台で共演してから、普段も大切なアドバイスをいただいたりしています」と話した。「その方の未来予想をアドバイスしていて、その後、その世界で主軸にもなっているので、夏木さんには見えていたんだと思うことが多い」とし“預言者”と位置付けた。夏木は「占い師に、占い師が一