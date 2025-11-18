「新春浅草歌舞伎」（1月2〜26日、東京・浅草公会堂）の制作会見が18日、浅草寺で行われた。若手中心の興行で、浅草の正月の風物詩でもある。26年は中村橋之助（29）が今年に続いて2回目の座頭をつとめ、市川男寅（29）中村莟玉（29）市川染五郎（20）尾上左近（19）中村鶴松（30）が出演する。橋之助は「座頭を、また来年もさせていただき、挑戦から継続というフェーズに入っていきます」と話した。さらに「今年は『幸せを力に』