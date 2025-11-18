ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がア・リーグMVPを娘と共に喜びました。マリナーズのカル・ローリー選手とMVP争いを続けていたジャッジ選手でしたが、自身初の首位打者（打率.331）、2年連続4度目の50号到達（53本塁打）、OPS1.145など輝かしい成績が認められ、30人いる記者から1位票を17票獲得し2年連続3度目のア・リーグMVPを受賞しました。発表の時を妻や愛犬など家族で迎え、喜びを分かち合ったジャッジ選手。18日の自身の