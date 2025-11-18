俳優の吉田美月喜（22）が18日、都内で、ソフィ「生理からはじめるウェルネス習慣」プロジェクト発表会に登壇した。ユニ・チャームが12月1日に新商品「ソフィ経血で鉄不足チェックできるキット」を発売することを受け、ブランドアンバサダーの吉田は鮮やかなピンクのワンピース姿で登場。トークセッションでお悩み相談を行った。女性の約8割が朝から疲れを感じる一方で、原因として鉄分不足・貧血を疑うのは約2割にとどまるとい