◆大相撲▽九州場所１０日目（１８日、福岡国際センター）西幕下１７枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）は東同１１枚目・志摩ノ海（木瀬）に敗れ、３勝２敗となった。土俵際で粘って押し返すと、低い姿勢で止まらず攻めたが、はたき込みに屈した。３６歳の志摩ノ海とは２０２２年秋場所以来、９度目の対戦。幕内での対戦も含めて過去４勝４敗と五分だったが「ちょっと攻め急ぎすぎた。相手が上でしたね」と悔しさをにじませた。