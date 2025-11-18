お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃい（53）が競馬で数々の万馬券を的中させているとして、ネットで称賛を集めている。有料のオンラインサロン「じゃいサロン」のX公式アカウント「じゃいサロン運営事務局」を11月15日に更新し、こう発表したのである。《10月中3回のWIN5的中に引き続き！！なんと！！本日も！！WIN5的中！！！約18万円が1200万超えにこれは夢ではなく現実です》【写真】誰が一番？ 競馬芸人の予想