中日・金丸夢斗投手が１８日、名古屋市内の選手寮で契約を更改し、９００万円アップの年俸２５００万円でサインした。初の契約交渉に「初めてだったので、こんな感じか」と笑顔。来季に向け「自分もしっかり中心になっていかないといけないと思います」と誓った。目標は「２ケタ勝利と規定投球回を投げられるように」と宣言。目標設定の理由を問われると「２ケタはかっこいいので」と笑った。１年目の今季は１５試合に先発して