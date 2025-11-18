スノーボードのビッグエア（ＢＳ）とスロープルタイル（ＳＳ）の日本代表が１８日、オーストリア・スチューバイでの雪上合宿を終えて羽田空港に帰国した。男子で来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪金メダルを目指す荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）は合宿で五輪のＳＳを見据え、縦回転の大技を習得し「いい練習ができた。すごい良かった」と手応えを語った。６月頃の練習中に「思いつき。今日やってみよう」と数を