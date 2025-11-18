【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 先週のメキシコペソ円は、他のクロス円と同様に円安基調の継続に支えられ、またメキシコ中銀のタカ派的な姿勢が継続するとの観測から、堅調な上昇を見せ、高値圏を更新。14日の円高局面で8円35銭前後へ調整の場面もすぐに戻すなど、地合いの強さが見られた。 テクニカル分析 - **レジスタンス**:8.50心理的節目8.60 - **サポート**: 8.308.20