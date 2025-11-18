日本時間午後３時半から高市首相と植田日銀総裁が初めて会談する。前日に７－９月期の日本の国内総生産（ＧＤＰ）１次速報値が発表されており、６四半期ぶりのマイナス成長になっていた。こうした状況を受け、高市首相から日銀の早期の追加利上げは望ましくないとの考えが示されるようであれば、円が売られる可能性がある。 また、日本時間１９日午前０時には８月の米製造業受注の発表も予定されている。大方の予想