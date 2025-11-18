正式に開通した徐州−明光高速道路の賈睢区間。（天津＝新華社配信）【新華社天津11月18日】中国江蘇省徐州市と安徽省明光市を結ぶ徐明高速道路の賈睢（かすい）区間がこのほど開通した。沿線の4県（市・区）や10の郷鎮（町村）を結ぶ交通の大動脈として、歴史文化都市の徐州と周辺地域の発展に強力な推進力を与えることが期待されている。同区間の全長は63.7キロで、鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十八局集団