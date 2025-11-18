お笑い芸人のコウメ太夫（53）が17日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）にゲスト出演。息子について語った。この日は「芸人の子育てを考えようSP」と題し、子供を持つ芸人が登場した。コウメ太夫は現在「息子が18になりまして」と言い、番組には3520円の領収書を提出し「大事な1人息子の夢を応援するために買った参考書代ですね」と説明した。2000年代に一世を風靡（ふうび）したコウメ太夫は私生活では