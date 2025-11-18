聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は１８日、陸上の男子１００メートル決勝が行われ、前回２０２２年カシアスドスル（ブラジル）大会金メダリストの佐々木琢磨（仙台大職）が１０秒６３（追い風０・１メートル）で３位に入り、同種目で２大会連続のメダルを獲得した。優勝したエストニア選手は１０秒５８のデフリンピック新記録、２位のスウェーデン選手も１０秒６１の同タイ記録をマ