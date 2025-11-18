今月、横浜市の山下公園で上半身だけの女性とみられる遺体が見つかった事件で、警察は18日、付近で海にダイバーを入れ捜索をはじめました。この事件は今月1日、横浜市の山下公園の岸壁で上半身だけの女性とみられる遺体が浮かんでいるのが見つかったものです。遺体は20代から50代の女性とみられ頭部と下半身がない状態でしたが、警察は遺体の他の部分や遺留品などをさがすために、18日からダイバーを投入し、付近の海中で捜索をは