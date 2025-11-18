ドジャースの山本由伸投手が１６日、自身のインスタグラムに愛犬の写真を投稿。名前がカルロス（Ｃａｒｌｏｓ）だと明かした。迎えいれて１年たつ保護犬で、無防備で愛嬌たっぷりの寝顔の写真などを公開。この投稿には７３万件を超える「いいね！」を記録し、チームメイトのロハスが「Ｃａｒｌｉｔｏｓ（※カルロスのスペイン語）、ヨシ、彼に会いたいよ♥」、クラインも「彼すっごいハンサムだね」、ロブレスキーも犬の