お笑い芸人のコウメ太夫（53）が、17日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。結婚から2年後に離婚し、シングルファーザーとして現在18歳の長男を育ててきた苦悩を明かした。同局は約10年前、43歳のコウメが7歳当時の長男を子育てしているVTRを公開。長男はスタッフからコウメがつくった料理は「いつもおいしい？」と聞かれ、「分かんない」と返答。父は思わず自身の鉄板ギャグ「チクショー！」を発