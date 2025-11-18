西武鉄道は18日、山口線（レオライナー）に導入する新型車両の第1編成が完成したと発表しました。車両形式は「L00系（読み：れおけい）」に決定。2026年3月下旬に運行を開始する予定です。【参考】西武山口線の新型車両はロングシートに！？2025年度末に「埼玉西武ライオンズ」イメージの第1編成がデビュー予定（※2025年1月掲載）https://tetsudo-ch.com/12995199.html西武鉄道の山口線（レオライナー）で、1985年の開業以来初め