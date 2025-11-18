午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２０３、値下がり銘柄数は１３６３、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種全てで下降。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、石油・石炭、機械、銀行、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS