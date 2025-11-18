富士フイルム株式会社は、「Xシリーズ＆XFレンズ 年末キャッシュバックキャンペーン」を11月18日（火）に開始した。2026年1月12日（月・祝）までの期間に対象製品を購入して応募すると、最大6万円がキャッシュバックされる。 同社Xシリーズのミラーレスカメラと交換レンズが対象。最大額となる6万円が還元されるのは「XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR」と「XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR」。 応