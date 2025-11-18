鶴岡市によりますと、１８日の午前９時４０分ごろ、山形県鶴岡市羽黒町にある創造の森の駐車場でクマ１頭（大きさ不明）が目撃されました。 【写真を見る】駐車場にクマが...鶴岡市の創造の森でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） クマは北の方向に歩いて行ったということです。その後の行方は分かっていません。 市が注意を呼びかけています。