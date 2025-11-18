千葉・JR幕張豊砂駅前の特設テントで「ハッピードリームサーカス」幕張公演が15日から開催中。同日に行われたオープニングセレモニーで、主催者の千葉テレビ(チバテレ)・青柳洋治社長が期待を語った。「ハッピードリームサーカス」幕張公演のオープニングセレモニーハッピードリームサーカスは、年間約30万人以上を動員する人気サーカス団で、千葉県での公演は今回が初めて。11月15日から来年3月9日までの約5カ月間、幕張豊砂駅前