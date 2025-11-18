¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø³ª¼è¸©¥¦¥§¥ë¥«¥Ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤ÊÉôÊ¬¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¨¤¤¡Ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¤ÎÊ¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤¿À¹»³¿¸ÂÀÏºÀ¹»³¤Ï¥ê¥ê¡¼¤Î¡È¥â¥Æ¤ë¤È¤³¤í¡É¤¬ÆüËÜ°ì¤À¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê´é¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥â¥Æ¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´õË¾¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥ê¥ê¡¼¤ÏÀ¹»³¤ÎÆüËÜ°ì¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¬¤­ÄÞ¡×¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀ¹»³¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á