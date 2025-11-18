18日15時現在の日経平均株価は前日比1505.47円（-2.99％）安の4万8818.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は203、値下がりは1363、変わらずは42と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は298.82円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が167.46円、アドテスト が153.76円、フジクラ が62.67円、ＴＤＫ が39.86円と続いている。 プラス寄与度トップは電通グループ で