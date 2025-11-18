18日午後2時22分ごろ、鹿児島県姶良市のJR日豊本線・加治木駅から錦江駅間の踏切で、車が脱輪しました。この影響で、車の撤去作業が行われており、鹿児島本線（上下線）鹿児島中央～鹿児島間と、日豊本線（上下線）国分～鹿児島間で運転を見合わせています。JR九州によりますと、復旧の見通しは現在のところ立っていません。最新の運行情報をご確認ください。