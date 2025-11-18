巨人・浦田俊輔内野手（23）が18日、都内の球団事務所で初の契約更改交渉に臨み、100万円アップの年俸1300万円でサインした。1年目の今季は開幕1軍をつかむと、22試合の出場で打率・208。吉川がケガで離脱した終盤は二塁も守るなど、持ち味の俊足と守備のうまさでアピールを続けた。来季は自慢の足を生かした盗塁王を目標に掲げ「盗塁王は獲りたいですし、獲るに当たって1年間、フルで稼働しないと獲れないと思いますし、ま