中国籍の男に在留資格外の業務をさせたとして、神奈川県警は１８日、同国籍で千葉県船橋市の鉄鋼資材販売業「ナンセイスチール」社長（５９）を、入管難民法違反（不法就労助長）の疑いで逮捕した。捜査関係者によると、従業員約１００人に資格外活動をさせていたとみられる。発表によると、社長は２０２３年４月〜今年７月、コンクリート圧送などの専門職の在留資格「特定技能１号」で来日した男（４６）に、在留資格に該当し