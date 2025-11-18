厚生労働省は、国民の生命を守るために重要な処方薬が供給不足に陥った場合に、製薬会社に増産や輸入を指示できる新制度の運用を２０日から始める。重篤な病気の治療に用いる抗菌薬などを含む７５成分が対象となり、指示に従わない場合に企業名の公表が可能となる。医療現場に薬が安定的に供給される体制の構築を目指す。厚労省は、重篤な病気の治療用で、多くの患者が使うといった重要な処方薬を安定確保医薬品と位置づけ、原