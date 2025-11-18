ヤクルトの村上宗隆内野手プロ野球ヤクルトからポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指す村上宗隆内野手への関心が米国でも高まっている。リーグ公式サイトは17日までに特集記事で「パワーは規格外」と紹介して高い潜在能力を評価した一方で、三振の多さを課題に挙げた。記事では、特長として右へ引っ張る能力を備えていると指摘。ともに今季の本塁打王に輝いたナ・リーグのシュワバー（フィリーズ）、アのローリー（マリ