異例のスピードで拡大するインフルエンザ。11月中に東京で流行警報が出るのは16年ぶりです。インフルエンザに関する様々な疑問に医師が回答。さらに、“痛くない”ワクチンや検査についても解説します。【写真を見る】インフル「一度かかってもワクチン接種は必要？」「感染力が強いのは何日目？」医師が解説【ひるおび】インフルエンザ「いつまで」休む？◆外出自粛は「発症日」から5日間、かつ熱が下がって2日後（乳幼児は3日後