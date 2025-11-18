阪神から育成ドラフト２位で指名された山崎照英外野手（２２）＝関西独立リーグ・兵庫＝が、１８日、西宮市内のホテルで入団交渉に臨み、支度金３００万円、年俸３００万円で仮契約を結んだ。（金額は推定）仮契約を終え、「改めてプロになれるんだなって実感が湧いてきました。小さい頃からずっと憧れていた舞台。非常に楽しみですし、ワクワクしています」と期待に胸を膨らませた。それでも「育成からなので誰よりも練習し